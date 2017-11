Star Wars Battlefront II: Preise der Mikrotransaktionen bekannt

Star Wars Battlefront II erscheint nächsten Freitag und wird aktuell bereits von vielen Käufern gespielt, die sich frühzeitigen Zugang zum Spiel gesichert haben. Der Titel steht momentan im Schatten einer hitzigen Diskussion über Mikrotransaktionen und DICE und EA scheinen trotz aller Kritik die Macht der Marke auf den Prüfstand stellen zu wollen, denn eigenen Aussagen zufolge seien sie ja bereit, über derartige Dinge mit der Community zu verhandeln. Im Microsoft-Store haben wir nun konkretere Informationen erhalten und erfahren, auf welche Arten von Mikrotransaktionen wir uns in Star Wars Battlefront II einstellen müssen. Das neue Actionspiel wird sogenannte Kristalle per In-Game-Kauf anbieten. Die Premium-Währung ist in gestaffelten Paketen erhältlich, Vorbesteller erhalten je zusätzlich zehn Prozent Rabatt.

500 Kristalle - 4,99 Euro

1,000 Kristalle - 9,99 Euro

2,100 Kristalle - 19,99 Euro

4,400 Kristalle - 39,99 Euro

12,000 Kristalle - 99,99 Euro

Wie GameSpot, berichtet werden die Loot-Kisten im Spiel in unterschiedliche Seltenheits-Kategorien unterteilt. Es gibt Helden-, Trooper- und Starfighter-Truhen, die "eine oder zwei" Sternenkarten, Crafting-Material und andere Dinge beinhalten. Eine Helden-Truhe kostet 110 Kristalle, Starfighter 120 und die Trooper-Kiste schlägt mit 200 Kristallen zu Buche. Sternenkarten benötigen Spieler für das Aufleveln und Freischalten von zusätzlichen Anpassungs- und Waffenoptionen.