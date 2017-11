Details zur Beta von Monster Hunter: World

Monster Hunter: World bekommt eine exklusive Playstation 4 Beta. Jetzt hat der offizielle Twitter Account des Spiels erste Details preisgegeben und es scheinen einige Inhalte auf die schon langsam unruhigen Fans der Serie zu warten.

Der Tweet selbst ist japanisch, es wurde aber von Wccftechberichtet, dass die Beta nur PS Plus Mitgliedern zur Verfügung stehen wird und einen Einzelspieler und einen Online-Modus für vier Spieler beeinhaltet. Darunter befinden sich drei Quests, von denen zwei in einem uralten Wald spielen, wo wir ein Anjanath und ein Gjagras jagen müssen. In Wildspire Waste müssen wir dann ein Barroth Monster erlegen.

Freut ihr euch schon auf die Beta?