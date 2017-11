Grand Theft Auto V hat über 85 Millionen Einheiten verkauft

Grand Theft Auto V ist nicht nur ein unglaublich erfolgreiches Spiel, sondern verkauft sich auch weiter großartig für Rockstar und Take-Two Interactive und landet regelmässig in den Top 10 Charts. Jetzt hat der Finanzbericht von Take-Two enthüllt, wieviele Kopien von dem Spiel verkauft wurden und die Zahl ist beeindruckend.

Das Open World-Spiel hat die 85 Millionen-Marke überschritten und ist damit - laut der The NPD Group - das am besten verkaufte Spiel aller Zeiten und das sowohl beim Gewinn, als auch den verkauften Einheiten. Alles basierend auf den physischen und digitalen Verkäufen in den USA - verteilt über alle Plattformen.

Wir können uns nicht vorstellen, dass GTA V in nächster Zeit nachlassen wird. Schon sehr erstaunlich, denn dieses Spiel wurde schliesslich im September 2013 veröffentlicht.