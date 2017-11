Bioware spricht über die Zukunft von Mass Effect

Am Dienstag feierte Bioware den N7-Day, ein Tag der sich der Mass Effect-Serie und seiner zehnjährigen Geschichte widmet. Passend dazu veröffentlichte das Studio ein Video in dem die Entwickler sich an die lange Reise des Franchise zurückerinnern, vom ersten Spiel bis hin zu Andromeda. Es ist kein Geheimnis, dass Andromeda viele Probleme mit sich brachte. Von den miserablen Gesichtsanimationen bis hin zum kontroversen Multiplayer, überall fanden Speler Ecken und Kanten. Im August fanden wir zusätzlich heraus, dass es keine weiteren Einzelspieler-Updates für Mass Effect: Andromeda mehr geben wird und die Entwickler das sinkende Schiff verließen. Demzufolge konnten einige Spieler nur die Stirn runzeln, während der Entwickler von "Mass Effects' strahlender Zukunft" sprach. Bisher wissen wir nicht was diese Aussage bedeuten soll, da Bioware Andromeda aber hinter sich gelassen hat, könnte dies eine Andeutung für einen frischen Start des Franchise sein... auch wenn wir darauf noch eine ganze Weile warten werden müssten. Was würdet ihr euch als Nächstes von Mass Effect wünschen?

Matt Rhodes

Quelle: GamingBolt.