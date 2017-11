Neues Nier-Spiel in Entwicklung

Nier: Automata ist ein überragender Erfolg für Square Enix und Platinum Games gewesen, denn seit der Veröffentlichung im März hat sich der Titel bereits über zwei Millionen Mal verkauft. Die Kooperation beider Studios soll nun offenbar sogar noch verlängert werden, denn in einem Interview des japanischen Magazins Dengeki Playstation hat der Nier-Producer Yosuke Saito verraten, dass sie bereits mit der Entwicklung eines weiteren Spiels für die Serie gestartet haben. Ob Platinum Games weiterhin der Entwickler bleibt ist offenbar jedoch noch nicht gänzlich geklärt worden. Der kreative Kopf Yoko Taro sei zwar ebenfalls in der Entwickung beteiligt, aktuell sei aber noch nicht absehbar, ob er erneut für die Produktion verantwortlich sein wird. Nier: Automata ist ein fantastisches Spiel, wie ihr in unserer Kritik erfahrt, hoffentlich kehren die vielen unterschiedlichen Einflüsse für das nächste Spiel zurück.

Quelle: Game Informer.