IO Interactive bestätigt Arbeiten an neuem Hitman

Diese Woche ist die Game of the Year-Edition des episodischen Hitman-Spiels von 2016 erschienen und bietet neuen Spielern so ziemlich alles was sie benötigen, um ein perfekter, virtueller Killer zu werden. Glücklicherweise plant die Spieleschmiede unserer Nachbarn im Norden noch weitere Überraschungen für die Marke, denn IO Interactive kündigte überraschend die Arbeiten an einem neuen Teil der Reihe an. CEO Hakan Abrak schrieb auf der Firmen-Homepage:

"Eine letzte Sache noch zu unserem nächsten Hitman-Spiel; ich will euch wissen lassen, dass wir tolle Fortschritte machen und spannende neue Features entwickeln [...] Wir können euch aber noch nichts Genaueres erzählen. Ihr werdet noch ein bisschen länger warten müssen, denn wir planen nicht vor 2018 darüber zu sprechen."

Seit IO Interactive nicht mehr unter der Führung von Square Enix steht kann der Entwickler wieder frei an die Entwicklung gehen und sich Dingen widmen, auf die nur das Studio selbst Wert legt. Welche Erwartungen habt ihr an das nächste Spiel?