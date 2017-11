Assassin's Creed Origins verkauft sich doppelt so gut wie Syndicate

Es ist immer schön wenn sich Qualität auszahlt und Ubisoft erntet deshalb gerade voller Freude die Früchte ihrer langen Arbeit an Assassin's Creed Origins. Laut Ubisofts aktuellem Quartalsbericht verkauft sich Origins doppelt so gut, wie Assassin's Creed: Syndicate in 2015. Tausende Spieler genießen aktuell das antike Ägypten und Bayeks Rachefeldzug gegen die Ancient Order - und wir verstehen nur zu gut, warum sich so viele Gamer in der fantastischen Spielwelt verlieren. Und nun stehen die wichtigen amerikanischen Feiertage an, die Ubisofts Assassinen wohl noch einmal einen guten Schub verpassen sollten. Wie gefällt euch das Spiel?