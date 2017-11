Ubisoft: Diese Konsolengeneration hat nur noch zwei Jahre

Mit dem Start der Xbox One X hat Microsoft ein neues Zeitalter eingeleitet und zumindest vorerst sichergestellt, dass sie eine Konsole am Start haben, die leistungsfähig genug ist, um aktuelle Spiele abspielen zu können. Einige Analysten rechnen deshalb schon jetzt damit, dass Sony zuerst die nächste Konsolengeneration mit der Playstation 5 einleitet. Die Playstation 4 schlägt sich aber nach wie vor sehr gut, wann also bekommen wir nähere Informationen zur kommenden Technik-Generation? Wenn man Ubisoft glaubt, dann frühestens 2019. In einer Fragerunde auf dem kürzlich stattgefundenen Aktionärstreffen hat der Geschäftsführer Yves Guillemot Folgendes gesagt:

"Wir denken es sind noch zwei Jahre bis [eine andere Konsole] erscheint."

Guillemot stellte heraus, dass er nur vermutet und keine näheren Informationen zum Thema besitzt, allerdings hält der französische CEO seine Vermutung für glaubhaft. Deshalb werden solche Pläne bereits jetzt grob für den Unternehmensfiskalzeitraum 2019 bis 2021 abgesteckt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Firma schon jetzt zu wissen glaubt, was wir heute in vier Jahren spielen werden - und worauf. Seid ihr euch eurer Planung auch so sicher?

Quelle: Tweaktown