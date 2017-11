Telltale Games kündigt ein Viertel der Belegschaft

Dass Telltale Games in den letzten Jahren sehr beschäftigt waren, daran gibt es keinen Zweifel. Wir haben Spiele-Umsetzungen zu Themen wie The Walking Dead, The Wolf Among Us, Game of Thrones, Tales from the Borderlands, Batman und Guardians of the Galaxy gesehen und in jedem dieser Fälle wurde nicht nur ein Projekt erarbeitet, sondern gleich mehrere Episoden auf verschiedenen Plattformen, simultan. Diese enorme Auslastung ist einer der Gründe, warum sich die Abenteuer des Studios für viele Spieler mittlerweile zu gleichförmig und monoton anfühlen und etliche Titel unter den gleichen, lästigen Fehlern leiden. Technologisch hält Telltale schon lange nicht mehr die Zügel in der Hand, weshalb sich viele Fans gewünscht haben, dass der Publisher eine Verschnaufspause einlegt. Seit gestern Abend ist klar, dass diese Wünsche in Erfüllung gegangen sind, ganz zum Leidtragen der Belegschaft.

Das Unternehmen hat gestern 90 Leute gekündigt, das entspricht rund 25 Prozent der Angestellten. Dieser Schritt war laut Aussagen des Studio-CEOs Pete Hawley notwendig um die eigenen Ansprüche weiterzuentwickeln und wieder auf aktuelle Trends in der Industrie eingehen zu können:

"Unsere Industrie hat sich in den vergangenen Jahren enorm verändert. Die Realitäten [...] erfordern, dass wir uns weiterentwickeln und dabei unsere Organisation neu orientieren [...]. Unser Fokus wird es nun sein, weniger und bessere Spiele mit einem kleineren Team auszuliefern."

Die Größe der Belegschaft ist nicht die einzige Sache, die von der Restrukturierung betroffen ist. Telltale plant interne Entwicklungen auf "bewährtere Technologien" auszulagern, die Innovationen in den eigenen Titeln sicherstellen sollen. Zudem soll in Zukunft enger mit externen Partnern zusammengearbeitet werden, um "neue Zielgruppen" zu erschließen. Insgesamt scheint dieser Schachzug aus einigen sehr durchdachten Gedanken zu entspringen. Als Spieler freuen wir uns zu hören, dass die Spiele endlich wieder besser werden, doch das geht alles auf die Kosten der vielen talentierten Entwickler zurück, die sich nun selbstständig "umorientieren" müssen. Allen Betroffenen wünschen wir viel Glück und Erfolg für die Zukunft.