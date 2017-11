Xenoblade Chronicles 2: Nintendo zeigt neue Charaktere

Xenoblade Chronicles 2 ist eines der letzten großen Japano-Rollenspiele dieses Jahres und erscheint Anfang des kommenden Monats auf der Nintendo Switch. Monoliths neuer Titel hat heute auf der Xenblade Chronicles 2-Direct von Nintendo einen neuen Charakter-Trailer bekommen, der uns weitere Details zu den beteiligten Figuren und Schurken von Alrest präsentiert.

Die hilfsbereiten Klingen sind Unterstützer, die ihrem Meister im Kampf und bei der Erkundung der Spielwelt mit ihren individuellen Spezialfähigkeiten zur Seite stehen. Sie eröffnen beispielsweise neue Pfade, sorgen dafür, dass wir mehr Gegenstände finden, oder verstärken unsere Kampfeffekte. Ihre Beziehung zu den Meistern-genannten Charakteren scheint eine spannende Geschichte zu versprechen.

Zu guter Letzt hat Nintendo noch Details zu kommenden DLC-Inhalten bekanntgegeben. Innerhalb eines Jahres werden verschiedene Bonusmissionen, Gegenstände und ein schwieriger Kampfmodus erscheinen, die unser Abenteuer mehr Tiefe verleihen sollen. Das große Highlight ist eine neue Nebenmission, die uns nach Elysium führt, leider haben wir dazu noch keine weiteren Informationen erhalten.

Xenoblade Chronicles 2 erscheint am 1. Dezember für die Nintendo Switch. Wer schon vorab einen kleinen Einblick auf das Spiel werfen will, der darf sich an einer besonderen Werbeaktion in der fantastischen Spielwelt von The Legend of Zelda: Breath of the Wild freuen:

"Ab 9. November gibt es ein kostenloses Update sowohl für die Nintendo Switch- als auch für die Wii U-Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das Spielern eine Quest zur Erlangung des Rex-Kostüms für den Helden Link beschert.", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.