Heute im GR-Livestream: Xbox One X-Titel

Heute erscheint die Xbox One X und einige von euch werden sicher bereits ihre vorbestellte Konsole erhalten haben. Viele Entwickler haben in den vergangenen Monaten daran gesessen, ihren Spielen mithilfe von speziellen Patches zusätzliche Leistungs-Upgrades auf dem neuen Konsolenupgrade zu verpassen. Gamereactor wird sich das heute einmal genauer anschauen, denn in unserem speziellen Xbox One X-Launch-Livestream werden wir euch die glorreichen 4K-Texturen nur so um die Ohren hauen (hoffentlich ist eure Bandbreite dafür ausgelegt). Magnus und Dóri werden mit einigen kleinen und großen Überraschungen aufwaten, seid also sicher, dass ihr das nicht verpasst. Der Stream beginnt um 16:00 Uhr.