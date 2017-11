Neuer Gameplay-Trailer von All Walls Must Fall

Das Berliner Entwicklerstudio Inbetweengames feiert das 28-jährige Jubiläum des Berliner Mauerfalls mit einem neuen Trailer für ihr eigenes Spiel - All Walls Must Fall. Der Titel stellt uns ein Szenario vor, in dem der kalte Krieg niemals endete und die deutsche Hauptstadt noch immer geteilt ist. Damit wir nicht selbst irgendwann (noch einmal) zwischen die Fronten geraten und die Fiktion weiterhin ein Hirngespinst bleibt, teilen wir diese Erinnerung an die Geschichte sehr gerne. Aktuell bietet Inbetweengames außerdem eine Rabattaktion für All Walls Must Fall an und auf Steam ist der Early Access-Titel aktuell um 50 Prozent reduziert. Was ihr über das Spiel wissen müsst und ob es sich für euch lohnen könnte, erfahrt ihr in unserer Vorschau, alle sonstigen Informationen bekommt ihr auf der Shop-Seite.