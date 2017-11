Skyrim-PSV-Bundle für USA und Kanada bestätigt

The Elder Scrolls V: Skyrim VR erscheint am 17. November und Sony hat zum Start des Spiels ein spezielles PSVR-Bundle vorgestellt. Käufer finden darin ein PSVR-Headset, die Playstation-Kamera, zwei PS-Move-Controller und das Spiel, müssen für dieses Paket aber auch 449,99 US-Dollar (umgerechnet ca. 380 Euro) zahlen. Leider ist diese Verpackung nur in den Vereinigten Staaten und in Kanada erhältlich, aber für richtige Enthusiasten gibt es da ja Mittel und Wege. Wie sehen eure Erwartungen für den bevorstehenden Release von Skyrim in VR aus?