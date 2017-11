Interaktive Ultra HD/HDR-Erfahrung Insects auf Xbox One X

Seid ihr alt genug, um euch noch an die steinalte T-Rex-Demo auf der originalen Playstation zu erinnern? Die Demonstration zeigte Mitte der Neunziger Jahre die Kapazitäten der ehrwürdigen Konsole auf und realisierte tolle 3D-Grafiken. Microsoft hat sich dieses Prinzip ein bisschen abgeschaut, um ihre eigene neue Konsole, die Xbox One X, vorzustellen. Die App heißt nur ganz simpel Insects und beschreibt damit im Grunde auch schon, worum es in der Software geht: Insekten und Pflanzen werden in hübschestem Partikelwahnsinn mit glorreichen 4K-Grafiken und HDR-Einstellungen dargestellt. Ihr könnt das Teil hier ausprobieren und euch verzaubern lassen; die HDR-Komponente lässt sich sogar auf der Xbox One S darstellen. Insects wurde ursprünglich nur für die Entwickler erstellt, doch der Titel war zu schön, um es den Spielern vorzuenthalten. Wir empfehlen die Grafikdemo deutlich, falls ihr entsprechende Hardware zum Anschauen habt. Ansonsten entgeht euch hiermit etwas.