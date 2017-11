Feiert die Xbox One X mit unserem Unboxing-Video

Die Xbox One X ist endlich erhältlich und mittlerweile großen Teilen der ersten Vorbesteller angekommen. Microsofts "stärkste Konsole der Welt" soll in der Lage sein mehr als 130 Spiele in höherer Auflösung und mit verbesserter Performance wiederzugeben, die Spannung auf das neue Powerhaus war entsprechend gewaltig. Doch was ist eigentlich alles im Päckchen enthalten? Mit dieser Frage im Hinterkopf (und den vielen Erwartungen) haben wir schon einige Tage vor dem Start die neue Xbox One X ausgepackt und zeigen euch in diesem Unboxing-Video, was ihr konkret darin erwarten dürft. Habt ihr eure Konsole bereits erhalten?