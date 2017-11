Herr der Ringe-Lizenz wirbt um Serien-Umsetzung bei Amazon, Netflix und HBO

Vor kurzem hat es Der Herr der Ringe wieder in die Schlagzeilen geschafft, denn laut einem Bericht der auf das Boulevard-Magazin Variety zurückgeht, sei eine TV-Serie auf Grundlage der beliebten Romanreihe von J.R.R. Tolkien in der Planung. Die angeblichen Quellen haben erfahren wollen, dass Warner Bros. Television und Tolkien Gespräche mit Netflix, HBO und Amazon begonnen haben. Jeff Bezos' Amazon befinde sich laut der Variety in einer besseren Ausgangsposition für die Übernahme des Vorhabens, das sich offenbar bereits in einer frühen Konzeptionsphase befindet. Wer auch immer den Auftag letztlich erhält soll dafür sorgen, dass die Der Herr der Ringe-Serie groß aufgezogen wird.

Wie Quellen von Deadline erklären, werde dieses Vorhaben aber ganz sicher nicht billig sein, da die Interessenten alleine für die Lizenz eine Gebühr im Bereich von 200 bis 250 Millionen US-Dollar zahlen müssten. Die Produktion einer so umfangreichen Fantasiewelt belaufen sich auf weitere 100 bis 150 Millionen US-Dollar, so das Branchenmagazin. Doch ob das alles wirklich wahr ist, können wir aktuell nicht mit Gewissheit sagen. Die Herr der Ringe-Trilogie hat erst kürzlich mit Mittelerde: Schatten des Krieges eine gelungene Videospielumsetzung erhalten, doch in der Filmbranche haben die Werke von Peter Jackson die Messlatte sehr hoch gelegt. Glaubt ihr, dass eine Serie ein Erfolg werden könnte?