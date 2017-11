Offene PC-Beta von Injuste 2 gestartet

Entwickler QLOC ist für die Portierung von Netherrealms Prügelspiel Injustice 2 auf den Computer verantwortlich, das seit gestern auf Steam kostenlos getestet werden kann. Am Nachmittag startete die offene Betaphase auf der Distributionsplattform, die uns in Eins-gegen-Eins-Online-Kämpfe mit den verschiedenen Superhelden- und schurken versetzt. Mehr Informationen zum Roster und den Anforderungen findet ihr hinter dem Link zur Shop-Seite, die Testserver stehen noch bis zum 10. November bereit. Ab dem 14. November erscheint Injustice 2 für PC auf Steam und im Windows-Store, auf der Xbox One und auf der PS4 steht der Titel bereits seit Mitte Mai zur Verfügung und kam dort sehr gut an.