Phil Spencer plant Aufbau oder Kauf weiterer First-Party-Studios

Der Start der Xbox One X gestern wurde nicht von einem bedeutenden Titel begleitet und das wurmt einige Käufer der neuen Konsole. Crackdown 3 wurde auf das kommende Jahr verschoben und Super Lucky's Tale wird es trotz aller Niedlichkeitsfaktoren nicht gerade leicht gegen Super Mario Odyssey auf der Switch und der internationalen Multiplattform-Konkurrenz haben (und außerdem steht der 3D-Plattformer auch auf Steam zur Verfügung). Viele der großen Titel haben auf der One X ein bedeutendes Update erhalten, aber Microsoft gelang es letztlich nicht, auch nur ein einziges wichtiges Spiel an dem diesem besonderen Tag zu veröffentlichen. Xbox-Chef Phil Spencer möchte das schleunigst ändern und gestand in einem aktuellen Interview, dass das Unternehmen weitere eigene Entwickler bräuchte. Deshalb werde Microsoft in Kürze mit dem Aufbau und dem Kauf weiterer Studios beginnen: "Wir müssen wachsen und ich freue mich, das endlich anzugehen.", sagte er konkret.

Spencers Blickwinkel auf die Spiele-Situation habe sich im Laufe der letzten Monate verändert: "Unsere Fähigkeit Inhalte zu kreieren muss eine unserer Stärken werden. Wir haben nicht immer in gleichen Teilen [in diesen Sektor] investiert. Die Investition unterlief Höhen und Tiefen.". Beispiele wie die Streichung von Scalebound und der Schließung von passionierten Studios (Lionhead oder Press Play) zeigen diesen Trend unheimlich lebhaft auf. Doch wenn Microsoft wieder investieren will, sollte es doch eigentlich wieder bergauf gehen, oder?

Quelle: Bloomberg .