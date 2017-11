Final Fantasy XV: Comrades-Mehrspieler-DLC datiert; 4K-Texturen am Start

Square Enix kündigte auf ihrem japanischen Twitter-Account das Erscheinungsdatum des Mehrspieler-DLC Comrades für Final Fantasy XV an. Ab dem 15. November wird der Inhalt im PSN-Store und auf Xbox Live bereitstehen. Bislang ist noch kein offizieller europäischer Preis bekannt, doch umgerechnet um die 15 Euro sollte das Add On schon kosten. Comrades ist für Season Pass-Besitzer kostenlos erhältlich.

Gestern hat Square Enix zudem das 4K-Grafikupdate für die Xbox One X-Konsol veröffentlicht. Im Zuge dieser Aktualisierung hat es der japanische Entwickler endlich auch geschafft, auf eine seit langem gestellte Forderung der Fans einzugehen: das gleichzeitige Annehmen von mehreren Fetch-Quests. Bislang mussten wir immer nach jedem erledigten Auftrag wieder zurück zum Auftraggeber reisen, das gehört glücklicherweise mittlerweile der Vergangenheit an. Ab dem 10. November soll diese Neuerung auch auf der Playstation 4 erscheinen.

Der Youtube-Kanal von ElAnalistaDeBits hat übrigens schon jetzt ein kleines Vergleichsvideo zwischen den Spielversion von Final Fantasy XV auf der Xbox One S, der Xbox One X und der Playstation 4 Pro erstellt. Square Enix hat viel Wert darauf gelegt mit Microsofts neuer One X-Xbox aufzutrumpfen und die digitale Pferdestärke entsprechen auszuspielen. Auf den unteren Bildern seht ihr, welche Unterschiede ihr erwarten könnt.

Quelle: Resetera.