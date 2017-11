Heute im GR-Livestream: Call of Duty: WWII

Letzte Woche haben wir den spektakulären Start von Sledgehammer Games' neuestem Weltkriegs-Shooter in Stockholm begleitet, heute werden wir den Titel gebührend in unserem täglichen Livestream zocken. Call of Duty: WWII hat das erste Wochenende bereits hinter sich gelassen und große Teile der medialen Berichterstattung beherrscht, erwartet aktuelle Nachbesprechungen rund um das Thema COD während wir uns durch die Schützengraben des zweiten Weltkrieges bewegen. Dóri wird ab 16:00 Uhr für zwei Stunden alle Teile des Spiels (Mehrspieler, Nazi-Zombies und einige Ausschnitte der Kampagne) auschecken, falls ihr selbst noch nicht zugegriffen haben solltet, bekommt ihr hier also einen guten Überblick. Zu unserem Livestream geht es hier entlang.