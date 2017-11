Wonder Boy: The Dragon's Trap landet Anfang 2018 im Handel

Wonder Boy: The Dragon's Trap ist ein wunderschönes HD-Remaster des alten Master System-Actionspiels. Lizarcubed und DotEmu haben das Abenteuer digitalisiert und auf Xbox One, PC, PS4 und der Nintendo Switch verfügbar gemacht, nun wollen sie eine physische Verkaufsversion veröffentlichen. Headup Games und Nicalis unterstützen diese Pläne in Europa und Amerika. Headup Games' Retail-Edition von Wonder Boy: The Dragon's Trap ist allerdings lediglich für Playstation 4 und Nintendo Switch geplant und kostet stolze 39,99 Euro (was dem doppelten Preis der digitalen Fassung entspricht).