Shannon Loftis: ''Ihr könnt darauf wetten'', dass Microsoft gern mehr Exklusivspiele hätte

Die Diskussion über Exklusivitäten ist ein interessantes Gebiet für Konsolenhersteller. Sony hat mit Titeln wie Uncharted und dem kommenden God of War gegenüber Microsoft mit Cuphead und Halo bei vielen Fans die Nase vorn, doch das ist größtenteils Geschmackssache. Xbox Executive Shannon Loftis sprach nun in einem Interview mit GameSpot über die Vorzüge von Microsoft und enthüllte in diesem Gespräch, dass noch viele weitere Titel folgen werden.

"Ich denke unser Angebot ist gut und durchaus solide. Ich höre natürlich, dass Gamer mehr wollen. Ob wir es lieben würden, zwei weitere Dutzend super starker absolute Exklusivitäten zu haben? Darauf könnt ihr wetten." so Loftis. "Wir haben mehr [in der Planung], doch darüber sprechen wir noch nicht. Ich habe ein gutes Gefühl für das Angebot, das zum Start der [Xbox One X] bereitsteht."

In den Augen einiger Fans sind Micrsofts Exklusivtitel sehr viel schwächer als die von Sony, vor allem vor dem Hintergrund der bevorstehenden Playstation-Titel, wie The Last of Us: Part II, God of War und Spider-Man. Microsoft wird es aber nicht leid zu betonen, dass Playerunknown's Battlegrounds auf dem Weg ist und Crackdown 3 irgendwann im nächsten Jahr erscheint. Geht die Rechnung auf?