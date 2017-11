Massive Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds-Bildergalerie

Wir leben in einer Ära der imposanten Grafiken und Horizon: Zero Dawn von den niederländischen Entwicklern Guerilla Games ist eines der Titel, die ganz weit oben in der protzigen Liga mitspielen. Das Spiel treibt die Hardware der Playstation 4 an ihre Grenzen und es gibt nur wenige Titel, die sich mit dem technischen Niveau des Open World-Actionspiels messen können. Die neue Erweiterung The Frozen Wilds scheint das noch einmal gesondert herauszustellen, wie ihr im frischen Launch-Trailer seht. Unsere Autorin Anne spielt das Add On gerade und wird euch bis Ende dieser Woche eine feine Kritik zum neuen Inhalt präsentieren. Damit die Ungeduldigen unter euch aber schon jetzt etwas für die Augen bekommen, teilen wir euch einige der strahlendsten Aufnahmen unserer Kollegen. Gespielt wurde auf der Playstation 4 Pro mit HDR-Einstellungen (was man auf den Fotos zugegebenermaßen nicht erkennt).

