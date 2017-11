World of Warcraft: Classic lässt auf sich warten

Am Wochenende fand die Blizzcon statt und unter den vielen Ankündigungen war die Meldung der Vanilla-Server von World of Warcraft wohl eine der Überraschendsten. Executive Producer J. Allen Brack hat mit Eurogamer nun noch einmal ausführlicher über das Projekt gesprochen und in diesem Interview geschildert, dass sich Fans noch eine ganz Weile gedulden werden müssen, bis sie in die Originalerfahrung zurückkehren dürfen.

"Das sind massive Bemühungen, eine sehr, sehr signifikante Leistung. Ich würde es nicht in Kürze erwarten. Wir wissen tatsächlich noch immer nicht, wann wir [die klassischen Vanilla-Server] veröffentlichen werden. Ich weiß das ist eine generische Antwort, die wir für all unsere Blizzard-Titel verwenden, aber bei diesem [Projekt] wissen wir wirklich nicht, wie lange es noch dauert.", so Brack.

"Die wichtige Ankündigung [...] war: Wir machen das. Wir haben unsere Community wahrgenommen, wir haben auf unsere internen Teams gehört und all die Kommentare gelesen, die über die Jahre eingetrudelt sind. Wenn es zu den Details kommt haben wir aktuell [aber] noch keine Antworten. [...] Nun da wir [WOW:Classic] angekündigt haben wollen wir uns sicher noch einmal mit unserer Community zusammentun und dort nach Antworten suchen. In WOW hat sich selbst in den ersten beiden Jahren, bevor The Burning Crusade erschien, viel verändert und [wir fragen uns,] wie soll das nun am besten ablaufen? Das sind Fragen über die wir reden wollen.", so der Executive Producer. Spricht euch World of Warcraft: Classic an?