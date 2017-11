Playstation-Trophäen in den USA für Prämien eintauschen

Sony Rewards ist eines der bekannteren Bonusprogramme für US-amerikanische Kunden des japanischen Technologiekonzerns, das einem Nutzer beim Kauf und verschiedenen anderen Aktivitäten mit einer digitalen Währung und Rabattierungen gutschreibt. Nach einem aktuellen Update wurde sogar noch eine weitere Möglichkeit eingefügt, mit der ihr auf der Sony-Kreditkarte Punkte sammeln könnt und diese spricht die leidenschaftlichsten Sammlernaturen unter uns an.

Silber-, Gold- und Platin-Trophäen des mit der Kreditkarte verbundenen PSN-Accounts lassen seit Start des Updates Bonuspunkte auf euer Konto regnen. Die einzigen Wermutstropfen: Die gewonnen Trophäen werden nicht rückwirkend vergütet, es zählen ausschließlich eroberte Trophäen von PS4-Spielen und die Belohnungen fallen sehr gering aus. Für 100 Silber-Trophäen etwa gibt es 100 Punkte, 25 Gold-Trophäen entsprechen 250 Punkten und zehn Platin-Trophäen sind 1000 Punkte - was genau dem Gegenwert von zehn Euro auf der Playstation-Kreditkarte entspricht. Man darf natürlich nicht vergessen, dass diese Gutschriften nebenbei laufen und falls ihr ein exzessiver Trophäen-Jäger seid, dann kann sich nach einigen Monaten schon die ein oder andere Gutschrift auf eurem Konto befinden. Bislang ist die Aktion nur in Nordamerika verfügbar, doch vielleicht sehen wir hier in Europa eines Tages ähnliche Methoden. Was haltet ihr von der Initiative?

Quelle: Push Square.