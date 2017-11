Cyberpunk 2077-Designer fragt nach Meinungen zu Kopfschüssen

Cyberpunk 2077 ist eine Sammlung verschiedenster Interessen, denn das The Witcher 3: Wild Hunt-Studio CD Projekt Red steht hinter dem Projekt. Bislang wissen wir noch nicht sonderlich viele Details über das kommende Rollenspiel, doch Associate Design Director Kyle Rowley hat vor kurzem einige ziemlich interessante Fragen auf Twitter gestellt, in denen es explizit um das Thema Kopfschüsse ging.

"Also, ihr spielt euer Traum-RPG, es hat Waffen. Ihr feuert eure Waffe auf einen menschlichen Feind ab, der zehn Level höher ist als ihr - Headshot. Was passiert und warum?", war die Frage mit den meisten Antworten. Andere Themen suggerierten ein von Spielerlevel getrenntes System und in einigen Beiträgen war die Rede davon, dass es nur sehr schwer möglich wäre, einen Kopftreffer zu landen. Wie COGconnected herausstellte muss diese Diskussion nicht zwangsläufig aus einem Grund geführt werden, der mit dem Spiel zusammenhängt. Im Idealfall erhält das Studio dadurch aber neue Ideen - habt ihr schon einen speziellen Gedanken im Hinterkopf?