Torchlight-Entwickler Runic Games schließt

Runic Games, die Schöpfer der beiden Torchlight-Spiele und dem erst kürzlich veröffentlichten Hob, haben nur wenige Wochen nach der Fertigstellung ihres finalen Projektes ihre Pforten dicht gemacht. Die Gründe für dieses Handeln sind aktuell noch nicht vollkommen klar, doch Studio-Chef Marsh Lefler schrieb in einem offenen Brief auf der Entwicklerseite, dass wir nicht zum letzten Mal von den Entwicklern gehört haben werden. Hier ist die Abschiedsnachricht vom Studio:

"Es sind mittlerweile über neun Jahre vergangen seit ein Mob von 17 Entwicklern bei der Gründung von Runic Games half. Wir sind sehr glücklich über die Community, die uns unterstützt und dabei half, uns erfolgreich zu machen. Danke für diese Hilfe. [Dadurch] hatten wir die Chance die besten Menschen in der Welt zu treffen und mit ihnen zu arbeiten. Unser Team hier bei Runic hat drei erfolgreiche Spiele veröffentlicht und während all der Zeit haben wir viele Veränderungen gesehen; Leute aus dem Team haben geheiratet, Kinder wurden geboren, aber das Wichtigste war stets, dass wir eine Familie wurden.

Es tut mir leid euch mitteilen zu müssen, dass heute der letzte Tag sein wird, an dem Runic geöffnet hat. Unser Fokus liegt bei unserer Familie hier und ihnen dabei zu helfen, einen neuen Platz zu finden, den sie Zuhause nennen können. Wenn ihr [Spiele macht] und einige der größten Talente in der Industrie sucht, wendet euch bitte an jobs@runicgames.com.

Für diejenigen unter euch, die die Torchlight-Serie lieben; es werden weitere Nachrichten folgen. Und für all unsere Fans: Unsere Community und die Mehrspieler-Dienste werden auch noch weiterlaufen, nachdem die Studiolichter erloschen sind."

Liebes Team von Runic Games, wir wünschen euch viel Erfolg bei eurem weiteren Werdegang und alles gute für die Zukunft. Euer letztes Spiel Hob hat einen starken Eindruck hinterlassen. Schade, dass eure Zeit zu Ende gehen musste.