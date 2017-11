Nächste Erweiterung für Hearthstone enthüllt: Kobolde und Katakomben

Blizzard hat heute Abend die nächste Erweiterung von Hearthstone: Heroes of Warcraft angekündigt, Kobolde und Katakomben. Das Add On wird selbstverständlich frische Karten einführen, die mit neuen Mechaniken punkten. Einige davon hat Blizzard direkt auf der Blizzcon-Bühne vorgestellt. Als Beispiel wollen wir das sogenannte Rekrutieren vorstellen, das zufällige Karten aus dem Deck auf das Schlachtfeld beschwört, unabhängig ihrer Kosten (natürlich ist das immer an spezifische Bedingungen geknüpft, keine Angst). Kobole und Katakomben wird im Dezember eingeführt, weitere Informationen erhaltet ihr hier.

Neben den neuen Karten war auf der Bühne auch die Rede von einer Einzelspielererweiterung namens Dungeon Run. Das ist eine kostenlose Roguelike-Umsetzung im Hearthstone-Universum, die uns durch einen endlosen Dungeon scheucht, um Dinge zu sammeln, unseren Helden aufzuleveln und Bosse zu besiegen. Sind wir erfolgreich schalten wir neue Karten für unser Deck frei, das wir im Falle eines Todes komplett verlieren.