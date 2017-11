World of Warcraft: Battle for Azeroth angekündigt

Blizzard hat heute Abend auf der Blizzcon die siebte Erweiterung für World of Warcraft angekündigt und damit vielen Fans nach einer langen Pause endlich wieder gute Gründe gegeben, bald wieder nach Azeroth zurückzukehren. Für den kommenden Inhalt Battle for Azeroth hat der Entwickler zwei hübsche Trailer (einer ist wirklich hübsch) präsentiert und damit die Messlatte wieder einmal hochgelegt. Inhaltlich läuft alles darauf hinaus, dass die beiden Fraktionen Allianz und Horde gegeneinander in den finalen Krieg ziehen, denn trotz der gemeinsamen Erfahrungen sitzen die Probleme zu tief, um einfach darüber hinwegsehen zu können. Alle offiziellen Informationen sind auf Blizzards Webseite verfügbar; vergesst bloß nicht den neuen Trailer zu sehen: