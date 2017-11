World of Warcraft kehrt zur originalen ''Vanilla''-Erfahrung zurück

Jahrelang haben Fans auf sogenannten "Vanilla"-Servern versucht die originale World of Warcraft-Erfahrung aufrechtzuerhalten, doch das wurde nach und nach immer schwieriger. Heute Abend hat Blizzard die Rückkehr der geliebten Standard-Inhalte vor dem Start von The Burning Crusade bekanntgegeben und wird sich in Zukunft selbst um die Instandsetzung und Pflege des Spiels kümmern. Noch ist nicht genau bekannt wann diese ausgewählten Server zurückgesetzt werden, doch allzu lange sollen Fans nicht mehr auf die klassische World of Warcraft-Erfahrung warten.