Hanzo und Alexstrasza treten Heroes of the Storm bei

Alexstrasza, der Drachenaspekt des Lebens aus Warcraft, und der Meisterbogenschütze Hanzo aus Overwatch sind heute Abend von Blizzard als spielbare Helden für Heroes of the Storm bestätigt worden. Alexstrasza ist eine Fernkampf-Unterstützerin, während Hanzo seinem täglichen Handwerk nachgehen wird, also ein Fernkampf-Assassine mit einigen spannenden Fähigkeiten ist. Hier erhaltet ihr alle Infos zu Alexstraszas Fähigkeitenpaket und die Schurkentalente von Hanzo.

Blizzard hat außerdem ein neues Event angekündigt, das Spieler mit einigen In-Game-Items belohnt, solange sie im Aktionszeitraum einige Spiele abschließen. Wer zwischen dem 14. November und dem 12. Dezember die benötigte Anzahl an Spielen gegen die KI, in der Schnellsuche, Ranglistenspiele oder den ungewerteten Draft abschließt, schaltet nach und nach Belohnungen frei. Mehr Infos zum neuen Event gibt es hier. Jetzt folgen aber erst einmal die offiziellen Trailer:

Animationstrailer:

Helden im Überblick: