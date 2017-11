''Mehrere AAA-Teams' arbeiten an Erweiterungen für Destiny 2

Während des letzten Aktionärs- und Investorentreffens hat Activisions CEO Eric Hirshberg sehr positive Informationen zur starken Performance von Destiny 2 geteilt. Seinen Aussagen zufolge sei Bungies aktueller Shooter in den Vereinigten Staaten von Amerika bereits das sich am schnellsten verkaufende Konsolenspiel des Jahres und überbiete seinen Vorgänger "in so ziemlich allen relevanten Bereichen". Spencer Neumann, Chief Financial Officer bei Activision, fügte dem hinzu, dass die digitalen Verkäufe im vergleich zur Anzahl der physischen Auslieferungen viel Vorlauf genießen würden. Activision erwarte zwar, dass die Anzahl der physischen Spiele im nächsten Quartal dank des Weihnachtsgeschäftes noch weiter ansteige, bis Ende März werde die Zahl der digitalen Kopien laut Hirshbergs Prognose die Rechnung aber weiterhin anführen. Wie der CEO außerdem bestätigte, stößt der Erweiterungspass von Destiny 2 auf sehr großes Interesse der vielen Fans, weshalb "mehrere AAA-Teams" mit der aktiven Entwicklung zusätzlicher Inhalte für Shooter betreut sind. Die nächste Erweiterung für Destiny 2, Fluch des Osiris, erscheint am 5. Dezember für PC, Xbox One und Playstation 4.

Quelle und Danke: Dualshockers.