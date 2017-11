Pillars of Eternity: Definitive Edition angekündigt

Pillars of Eternity wird noch in diesem Monat in einer Definitive Edition erscheinen, das hat der Entwickler Obsidian Entertainment vor kurzem bekanntgegeben. Diese Spielversion erscheint für PC, Mac und Linux und wird für 39,99 Euro gelistet. Pillars of Eternity: Definitive Edition enthält die originale Erfahrung des Rollenspiel-Abenteuers, alle Premium-Inhalte, die vorher Käufern der Royal-Edition des Spiels vorenthalten waren, sowie sämtliche Neuerungen der beiden The White March-DLCs. Das frische Deadfire-Add On ist ebenfalls enthalten, Neukäufer erhalten also eine kompakte Box mit vielen Stunden voller Beschäftigung. Ab dem 15. November ist die Definitive Edition erhältlich, zeitgleich wird die Hero-Edition von Pillars of Eternity im Preis gesenkt.