Quantum Break frisst bis zu einem Fünftel der Xbox One X-Festplatte

Morgen landet das neue Microsoft-Konsolenupgrade der Xbox One in den Läden und viele Spiele bekommen nach und nach ihre 4K-Updates, damit sie pünktlich zum Start in den hochauflösenden Texturen glänzen. Derart große Spieldateien beanspruchen viel Speicherplatz der Festplatte und wer die komplette Erfahrung auf Abruf nutzen möchte, der muss sich auf lange Download-Zeiten einstellen, wie der aktuelle Fall von Quantum Break sehr lebhaft beweist:

Reddit-Nutzer Torbold hat Remedys aktuelles Spiel herunterladen wollen und stand plötzlich vor einem Download von 94,70 GB Größe. Dazu kommt noch einmal die knapp 8 GB große Spieldatei, die auf dem physischen Datenträger gepresst wurde (oder alternativ manuell heruntergeladen werden muss, wenn man das Spiel digital kauft). Wer gleichzeitig auf die konstante Internetverbindung des Titels verzichten möchte, die für das Streaming von weiteren Texturen verantwortlich ist, darf sich zudem den 75 GB großen Video-Datenblock des Actionspiels herunterladen. Alles zusammen addiert sich im Zweifelsfall auf ein gutes Fünftel (178,1 GB / 17,8 Prozent) der 1 TB großen Xbox One X-Festplatte. Nicht schlecht für den Anfang.

Source: Gameinformer.