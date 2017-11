Stardew Valley schlägt Super Mario Odyssey in den Nintendo Switch eShop-Charts vom Oktober

Super Mario Odyssey ist ein liebenswürdiges Spiel, das die Nintendo Switch in vielerlei Hinsicht erstrahlen lässt (mehr Informationen dazu findet ihr in unserer Kritik). Das neue Abenteuer des italienischen Klempners verkauft sich phänomenal und bricht vor allem hier in Europa sämtliche Rekorde. Im vergangenen Monat gab es jedoch ein Spiel, das sich digial sogar noch besser geschlagen hat als der neue Auftritt des Nintendo-Maskottchens.

Resetera berichtet von den aktuellen Verkaufscharts des Switch-eShops und hat dort eine große Überraschung enthüllt. Entwickler ConcernedApe hat mit dem Nintendo Switch-Port ihres liebevollen Stardew Valley offenbar viele Fans auf der Hybridkonsole sehr glücklich gemacht und insgesamt mehr digitale Kopien verkauft, als Super Mario Odyssey. Stardew Valley kam zwar drei Wochen vor Mario raus, doch das Ergebnis ist trotzdem beeindruckend. Die folgende Liste zeigt die zehn meistverkauften digitalen Switch-Titel des Oktobers in Europa, darunter ist nur ein einziger Nintendo-Titel.

- 1) Stardew Valley (neu)

- 2) Super Mario Odyssey (neu)

- 3) Golf Story (+2)

- 4) Minecraft (-)

- 5) FIFA 18 (+1)

- 6) Steamworld Dig 2 (-3)

- 7) Sonic Mania (-5)

- 8) The Flame in the Flood (neu)

- 9) Moon Hunters (neu)

- 10) Thimbleweed Park (neu)