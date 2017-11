Telltale's Guardians of the Galaxy endet morgen

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series wird morgen, am 7. November die finale Episode namens Don't Stop Believin' erhalten und der Reihe damit ein Ende bescheren. In der folgenden Videobeschreibung und im neuen Video folgen Spoiler:

"Die Nachwehen eines ungeheuren Opfers haben die Guardians schlussendlich zerrissen. Da ihre Opposition in Scherben liegt, führt Hala ihre Kampagne von Tod und Zerstörung fort und bahnt sich einen Weg rücksichtsloser Verheerung [die kein Ende findet]. Falls Star-Lord darauf hofft die Katastrophe abzuwenden (und seine eigene Haut zu retten), muss er seine eigenen Gefühle erkunden, sein Team wiedervereinigen und zu einer finalen Mission aufbrechen, um die Galaxie zu retten... wieder einmal.", heißt es in der Beschreibung. Was haltet ihr von der Telltale-Umsetzung bisher?