Goat Simulator-Entwickler und PewDiePie veröffentlichen Physik-Racer Animal Super Squad

Armin Ibrisagic, einer der Entwickler hinter dem überraschend erfolgreichen und ebenso lustigen Goat Simulator, und der berüchtigte Youtube-Influencer PewDiePie kollaborieren in einem ersten gemeinsamen Projekt. Ihr neu gegründetes Entwicklerstudio DoubleMoose Games veröffentlichte dazu Ende letter Woche ihr Spiel Animal Super Squad in Steams Early Access-Programm. Im Spiel übernehmen wir die Rolle von einem von aktuell drei spielbaren Figuren (einem Huhn, einem Faultier oder einem Fisch), die in merkwürdigen Fahrzeugen unterschiedliche Kurse absolvieren müssen. Die spezielle Spielphysik der Simulation stellt die Fähigkeiten der Spieler auf die Probe und soll gleichzeitig zu absurd komischen Situationen führen. Animal Super Squad wird außerdem einen Editor erhalten, der es ermöglicht eigene Rennstrecken zu entwickeln und sie anderen Spielern zur Verfügung zu stellen. Mehr Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf Steam, wo der Titel aktuell für 9,99 Euro gelistet ist. Das Projekt steckt noch im Early Access-Entwicklungsstand, eventuell folgende Updates sind für alle Käufer also kostenlos enthalten.