Monster Hunter: World enthält keine Beutekisten weil es nicht zum Spielprinzip passt

Monster Hunter: World wird die langlebige Monster-Kloppen-und-Materialen-Sammeln-Formel der Serie im kommenden Jahr sprichwörtlich auf eine neue Ebene führen, sobald der Titel Ende Januar auf der Playstation 4 und der Xbox One erscheint. Angesichts des starken Wachstums von Mikrozahlungen in allen Arten von Spielen befürchten Fans mittlerweile, das Capcom in ihrem neuesten Abenteuer ähnliche Wege gehen könnte. Wie sieht es mit solchen Mechaniken im neuen Monster Hunter aus?

Capcom ist aktuell kein Freund von Mikrotransaktionen, die vorsichtigen Mitglieder der Jägergilde müssen sich also keine Sorgen machen. In einem aktuellen Interview unserer Kollegen von Gamespot haben Game Director Yuuya Tokuda und der Serien-Producer Ryozo Tsujimoto über die Designphilosophie von Monster Hunter: World gesprochen und erklärt, dass Beutetruhen die etablierte Formel der Reihe zerstören würden.

"Ich denke Monster Hunter enthält bereits Gameplay mit einer Art von zufälligen Item-Belohnungen.",, erklärte Tsujimoto ."Loot-Kisten sind ein Aspekt des Kerngameplays, nur ohne die Mikrotransaktionen-Version davon."

Nachdem die beiden Entwickler ein bisschen ausführlicher über den Gedanken grübelten, gab der Series Producer zu, dass er es nicht sehen wollen würde, wie sich Spieler durch Teile seines Spiels schummeln, indem sie Gegenstände aus Beutekisten ziehen: "Wir wollen, dass Leute diese Erfahrungen selbst erleben können und das ist das genaue Gegenteil davon, [Teile des Spiels] zu überspringen."

Game Director Yuuga Tokuda fügte dem hinzu: "Ich sehe bezahlbare Loot-Boxen oder ein Premium-Modell mit zufälligen Items für Monster Hunter als nicht passend an, denn es ist kein Spiel in dem die Stärke eines Gegenstands der Schlüsselaspekt des Fortschritts ist.""

Beide Entwickler einigten sich schnell darauf, nicht zu sehr über das Thema nachzudenken, da eine Implementation entsprechender Mechaniken zu einem "grundlegenden Überdenken" der Spielstruktur führen würde, wofür angesichts der baldigen Veröffentlichung von Monster Hunter: World keine Zeit bleibt. Am 26. Januar erscheint das Spiel für Xbox One und Playstation 4, ein wenig später folgt der Titel angehenden Jägern auf dem PC. Was haltet ihr von der Stellung der Entwickler zum Thema Mikrozahlungen?

Quelle: Gamespot.