Unsere Kritik von Call of Duty: WWII ist endlich da

Unser britischer Kollege Ford ist ein eSportler, der schon seit einigen Monaten für Gamereactor unterwegs ist und sich in den letzten Wochen intensiv mit dem neuen Call of Duty: WWII auseinandergesetzt hat. Ihr könnt uns glauben: Ford weiß genau wovon er spricht, denn Call of Duty ist sein täglich Brot. Auf sage und schreibe drei Seiten hat er Activisions und Sledgehammer Games' neues Spiel ausführlich kritisiert und das solltet ihr euch in Ruhe durchlesen, falls ihr euch für den aktuellen Teil oder die Serie allgemein interessiert. Da ist ein schöner Text bei rumgekommen, den wir gerne mit einer eigenen Meinung erweitern, sobald wir genügend Zeit hatten Call of Duty: WWII ausführlich anzuspielen. Alle weiteren Informationen findet ihr auf unserer Kritik, viel Spaß beim Lesen.