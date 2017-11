Hier seht ihr den Prolog der Nazi-Zombies aus Call of Duty: WWII

Call of Duty: WWII ist seit Mitternacht erhältlich und falls ihr heute nicht frei haben und bereits mit beiden Stiefeln knietief im Zombiematch stehen solltet, dann haben wir hier für euch den Prolog des Nazi-Zombies-Modus. Dort erfahrt ihr alle Einzelheiten und die Spielregeln des dritten Standbeins eines jeden vollständigen Call of Duty-Ablegers. Falls ihr euch am Wochenende eh in das Abenteuer schmeißen wolltet könnte sich das Warten aber auch lohnen - das müsst ihr selbst wissen. Mehr Infos zum Spiel erhaltet ihr in unserer Kritik. Sind die Nazi-Zombies der beste Bestandteil von Call of Duty: WWII?