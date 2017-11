Weitere Story-Details im neuen Trailer von Dragon Ball FighterZ

Bandai Namco hat Ende der letzten Woche einen neuen Story-Trailer für Arc System Works' folgendes Kampfspiel Dragon Ball FighterZ veröffentlicht. Viele der gezeigten Thematiken kennen wir bereits in der einen oder anderen Form, doch neben mächtigen Schellen haben sich noch weitere interessante Details zu den Hintergründen der Charaktere eingeschlichen.

"Eine neue Gefahr tritt auf den Plan als eine Truppe Klone auftaucht. Kämpfer verlieren plötzlich das Bewusstsein und viele verdächtige Vorfälle ereignen sich... Spieler werden sich den Super-Kämpfern anschließen, um in drei spielbaren Handlungssträngen die verborgene Wahrheit zu enthüllen.", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. ""Das Link-System erlaubt es Spielern in die Rolle von verschiedenen Figuren zu schlüpfen, ihre Gedanken miteinander auszutauschen und die vielen Vor- und Nachteile zu erleben, die geteilte Körper mit sich bringen. Wer die Dragon Ball FighterZ-Karte erkundet wird viele strategische Möglichkeiten erfahren. Spieler können sich entscheiden Alliierte zu beschützen, um somit an mächtige Verbündete zu gelangen und die Beziehung zu anderen Super-Kriegern zu stärken. Android 21 und Android 16 sind die Schlüssel zu dieser Geschichte. Was wollen sie wirklich?"

Das Video könnt ihr euch unten ansehen, am 26. Januar erscheint Dragon Ball FighterZ für PC, PS4 und Xbox One. Wie findet ihr die Geschichte von Dragon Ball?