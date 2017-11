Operation White Noise für Rainbow Six: Siege enthüllt

Im September erschien das große Operation Blood Orchid-Update für Rainbow Six: Siege und nun haben wir erste Informationen zum kommenden Inhalt erhalten: Operation White Noise. Darin wird uns Ubisoft nach Südkorea verfrachten, wo die Operatoren um die Vorherrschaft eines Aussichtsturms kämpfen. Mit der Einfuhr des 707. Special Mission Battalions gelangen neue Charaktere in das Spiel, ein defensiver Verteidiger und ein Aggressor. Darüber hinaus wird die polnische Operatorin Ela mit White Noise einen Partner von der GROM erhalten. Was haltet ihr von der Neuigkeit?