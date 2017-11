Frühstart vom Need for Speed Payback-Launch-Trailer

Ghost Games' Need for Speed Payback geht schon in der kommenden Woche für PS4, PC und Xbox One an die Startlinie und EA feiert dieses Ereignis mit einem frischen Launch-Trailer für das Rennspiel. Wer schon jetzt nicht mehr warten kann, der darf ab sofort auf EA Access ein paar Stunden lang in den neuen Titel schauen oder sich über alle aktuell bestätigten Fahrzeuge informieren. Wie sehen eure Erwartungen an das kommende Rennspiel von EA aus?