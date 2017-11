Activision zelebriert Loot-Kisten-Öffnen in CoD: WWII öffentlich

Loot-Kisten und Mikrotransaktionen sind aktuell für viele Spieler ein rotes Tuch und nach Warner Bros., EA und Microsoft scheint es sich nun auch Activision in der Mikrozahlungshöhle gemütlich zu machen. Erst kürzlich machte das Unternehmen mit fragwürdigen Matchmaking-Patenten von sich reden, nun haben uns hitzige Informationen aus dem neuen Call of Duty: WWII erreicht.

Auf Reddit wurde schon vor der Veröffentlichung von Activisions neuestem Actionspiel Videomaterial des sogenannten Hauptquartiers gezeigt - dem sozialen Platz des Spiels. Spieler und Tester haben ihren frühzeitigen Zugang genutzt, um frische Informationen zu veröffentlichen und dabei unter anderem einen Einblick auf die Funktionsweise der Loot-Kisten-Mechanik offenbart. Das Öffnen besagter Truhen findet nämlich nicht mehr hinter verschachtelten Menüs statt, sondern wird öffentlich inszeniert - im Beisein von 47 anderen Mitspielern.

Konkret sieht die Situation so aus, dass ein Spieler einen Luftabwurf anfordert, woraufhin eine Truhe erscheint. Beim Öffnen dieser Kiste springen einige Items heraus, was, wie die US-amerikanischen Kollegen von Kotaku berichtet, seinen Effekt bei den Spielern erzielt. Auf den frühen Spielservern versammeln sich Spieler beisammen, um einen Blick auf die Funde der anderen Soldaten zu erhaschen. Viele Kritiker, wie zum Beispiel der Youtuber YongYea haben schnell Ähnlichkeiten mit der "explorativen" Patentsituation erkannt und verurteilen das Vorgehen der Firma. Immerhin geht es darum, dass 47 unbeteiligte Leute zuschauen müssen, dass ein Spieler einen tollen Gegenstand aus der Truhe bekommt. Übrigens gibt es im Spiel sogar tägliche Herausforderungen die das aktive Zugucken von solchen Ereignissen belohnen, wie dieser Nutzer auf Twitter teilt.

Vielleicht versteckt sich hinter dieser Idee nur der nette Gedanke zusammen mit Freunden und Fremden einen glücklichen Fund zu feiern, doch bei vielen Menschen dürfte eine solche Situation zuerst und vor allem Neid auslösen (wir zählen uns selbst dazu) und ob das zur Bereicherung der Spielerfahrung führt, ist zumindest fraglich. Außerdem ist diese Zurschaustellung nur der erste Schritt auf dem Weg zu noch präsenteren Mechanismen, die vom Wunsch getrieben werden, weiteren Absatz zu finden. Wie es scheint heißt "den Spielern eine Möglichkeit zu geben" immer öfter, anderen etwas wegzunehmen oder zumindest vorzuenthalten. Findet ihr das okay? Mikrotransaktionen sind übrigens einer der Punkte, die wir am neuen Call of Duty bemängeln.