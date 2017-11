Trailer zum Start der PC-Version von Nioh

Vor einem Monat haben wir erfahren, dass die PC-Fassung von Team Ninjas Samurai-Soulsborne-Umsetzung im feudalen Japan in einer Complete Edition im November erscheint, nun stehen wir unmittelbar vor der Veröffentlichung. Am 7. November wird es soweit sein, dann dürfen sich alle PC-Spieler endlich ins Yokai-Getümmel stürzen. Alle Infos zu Nioh bekommt ihr in unsere Kritik, einen Eindruck der PC-Performance erhaltet ihr im neuen Launch-Trailer. Spielt ihr Nioh noch einmal auf dem PC oder startet ihr zum ersten Mal?