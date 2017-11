Drei Minuten Nintendo Switch-Gameplay von Doom

Doom ist im vergangenen Jahr ein großer Erfolg für id Software und Bethesda gewesen und in ein paar Tagen werden wir das infernale Gesamtpaket auf der Nintendo Switch erhalten. Trotz der grafischen Abstriche konnte uns das Spiel in einer frühen Anspielsitzung bereits überzeugen und heute dürfen wir euch sogar zeigen, wie die neue Spielversion auf der Switch läuft. Dafür haben wir die Hybridkonsole aus dem Dock entfernt und im Handheld-Modus auf dem Tisch gezockt. Das Resultat findet ihr unten im Video. Doom für die Nintendo Switch erscheint am 10. November.