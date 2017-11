Halo 5: Großes Update ist gelandet, Waffenwerte angepasst

Halo 5: Guardians hat diese Woche ein brandneues Waffen-Update erhalten, das den Namen "Verlängerung" (engl. Overtime) trägt. Viele bestehende Waffenwerte werden darin angepasst, außerdem gibt es umfangreiche Anpassungen für den Schmiede-Modus. Welche Änderungen

das genau sind, darüber hält euch Halo Waypoint auf dem Laufenden, während wir nur die wichtigsten Highlights erklären.

Sämtliche Überarbeitungen der Bewaffnung sind ab sofort in jedem Spielmodus - Arena, Kampagne und Kriegszone - wirksam und führen Rekalibrierungen an 14 verschiedenen Gegenständen durch. 343 Industries erklärte im Beitrag, dass sie mit diesem Update zwei Ziele hatten: Zuerst einmal sollte die Schmiede-Erfahrung ausbalanciert werden, damit auch neue Spieler wieder in das Spielgeschehen finden, und zum Zweiten sollten die unterschiedlichen Waffenrollen stärker in den Fokus gerückt werden. Das ließe sich in den Augen der Entwickler bislang zu leicht umgangen.

Als Beispiel wird hier etwa das Standardgewehr genant, das gleich mehrere Anpassungen erhalten hat. Die Feuerrate wurde um 5 Prozent angehoben, allerdings hat das Studio gleichzeitig den Schaden pro Kugel aus dem Magazin um 23 Prozent verringert. Zum Ausgleich hat die Waffe einen Schadensmultiplikator von 200 Prozent auf Kopfschüsse erhalten, was Profi-Spieler sehr glücklich machen dürfte. In dieser Art werden viele weitere Gegenstände angepasst, was das bestehende Meta-Game im kompetitiven Bereich auf den Kopf stellt. Mehr Details erhaltet ihr auf Halo Waypoint, oder in einem Video auf der Broadcasting-Plattform Mixer.