WonderWorlds: Kreuzung aus Little Big Planet und Tearaway

Tequila Works entwickelt nicht nur Titel wie Deadlight und Rime sondern ist auch für die Distribution und Veröffentlichung von The Sexy Brutale und das neue WonderWorlds verantwortlich. Das kreative Abenteuer der Entwickler Glowmade wurde bei den Spaniern unter Vertrag genommen und soll noch in diesem Jahr erscheinen. Im App-Store ist der kleine Titel für unter vier Euro gelistet und wird eine in der Verkaufsversion grundlegende Areale mit dynamischen Mechaniken beinhalten, die zum Teil von Nutzern selbst erstellt wurden. Spieler dürfen Hindernisse und Objekte in der Spielwelt platzieren und mithilfe von NPC-gesteuerten Gegnern komplexe Gebiete und Rätsel erzeugen. Die Reminiszenz zu Little Big Planet ist gewollt, da einige Entwickler aus dem originalen Entwicklerteam damals mitgeholfen haben, diesen einzigartigen Adventure-Stil zu kreieren. Insgesamt ist das Spiel auch aufgrund seiner Kamera dann aber doch etwas näher an Tearaway angesiedelt. Was haltet ihr von diesem kleinen Titel?