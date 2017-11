Lego Marvel Super Heroes 2 feiert Thor: Tag der Entscheidung

Thor: Tag der Entscheidung ist diese Woche in den Kinos angelaufen und Lego Marvel Super Heroes feiert die Veröffentlichung des Filmes mit einer eigenen, von Thor inspirierten Gameplay-Erfahrung. Im Video sehen wir Asgard, das eine der 18 verschiedenen Schauplätze des Spiels ist. Die Wartezeit auf das nächste Lego-Spiel ist ja auch nicht mehr allzu lang, da wir bereits ab dem 17. November auf der Nintendo Switch, dem PC, der PS4 und der Xbox One in den Titel eintauchen dürfen. Mehr Informationen zu Lego Marvel Super Heroes 2 erhaltet ihr in unserer Vorschau. Auf welchen Superhelden freut ihr euch im kommenden Lego-Abenteuer am meisten?