PSVR-Gameplay im neuen Ace Combat-Trailer bewundern

Ace Combat 7: Skies Unknown erscheint nächstes Jahr für PC, PS4 und Xbox One, doch im Schatten der Paris Games Week hat das Spiel noch einen neuen Trailer abgestaubt, der irgendwie unter dem Radar flog. Falls ihr das Spiel auf dem PSVR-Headset erleben wolltet, dann werdet ihr "lebensechte und -große Details sehen", heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem soll die Erfahrung im Cockpit dank der vielen Technik viel authentischer sein, auch weil wir uns in den Kämpfen nur mit dem Kopf umsehen können und den gegnerischen Jägern gleichzeitig auf den Fersen bleiben müssen. Im neuen Trailer bekommt ihr davon einen kleinen Vorgeschmack, hoffentlich sind eure Nackenmuskeln auf diese Belastung vorbereitet.